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Колесные шины Cooper отзывают в РФ из-за использования неправильного состава резины
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Колесные шины Cooper отзывают в РФ из-за использования неправильного состава резины 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Колесные шины Cooper отзывают в России из-за использования неправильного состава резины, сообщили в пресс-службе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
«Росстандарт информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва колесных шин Cooper P215/70R14, P225/70R14. Программа мероприятий представлена «Купер Тайр энд Раббер компания Юроп Лтд», которое является производителем продукции в Российской Федерации. Колесные шины Cooper P215/70R14, P225/70R14, реализованные с февраля 2017 г. по ноябрь 2017 г., подлежат отзыву по причине того, что для производства шин использовался неправильный состав резины на брекерном поясе. Это может повлечь слабое сцепление резины с брекерным поясом», — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация об отзыве колесных шин Cooper P215/70R14, P225/70R14 доступна на веб-сайте «Купер».
«Все действия в рамках настоящего отзыва являются бесплатными для владельцев» — подчеркнули в пресс-службе.
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