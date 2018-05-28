Дороги Ленобласти возьмут на содержание новгородцы

Подведены итоги аукциона на содержание федеральных трасс в границах Ленобласти.

Победителем признан единственный участник, АО «ПО РосДорСтрой» из города Валдай Валдайского района Новгородской области. Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 5 млрд 210 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА». Договор заключается на пять лет до 30 июня 2023 года. Предметы контракта — автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе, Р-21 «Кола» во Всеволожском, Кировском, Волховском и Лодейнопольском районах, А-120 «бетонка» в Тосненском и Кировском районах, А-114 Вологда–Тихвин–Р-21 «Кола» в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Все участки расположены в Ленинградской области. Суммарная протяженность — 630 км, протяженность съездов с развязок — 12 км. Содержанию, в частности, подлежат старое направление трассы М-10 «Россия» через Тосно, подъезды №№ 1 и 2 к Лодейному Полю, подъезды №№ 1 и 2 к Пикалево и другие транспортные узлы.