Ещё
Дороги Ленобласти возьмут на содержание новгородцы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дороги Ленобласти возьмут на содержание новгородцы 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Подведены итоги аукциона на содержание федеральных трасс в границах Ленобласти.
Победителем признан единственный участник, АО «ПО РосДорСтрой» из города Валдай Валдайского района Новгородской области. Итоговая цена вопроса, по данным сайта госзакупок — 5 млрд 210 млн рублей. Заказчик — ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ имени Н. В. Смирнова ФДА». Договор заключается на пять лет до 30 июня 2023 года. Предметы контракта — автодороги М-10 «Россия» в Тосненском районе, Р-21 «Кола» во Всеволожском, Кировском, Волховском и Лодейнопольском районах, А-120 «бетонка» в Тосненском и Кировском районах, А-114 Вологда–Тихвин–Р-21 «Кола» в Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Все участки расположены в Ленинградской области. Суммарная протяженность — 630 км, протяженность съездов с развязок — 12 км. Содержанию, в частности, подлежат старое направление трассы М-10 «Россия» через Тосно, подъезды №№ 1 и 2 к Лодейному Полю, подъезды №№ 1 и 2 к Пикалево и другие транспортные узлы.
АСН-Инфо: последние новости
В прошедшем отопительном сезоне снизились аварии на инженерных сетях В Петербурге построят импортозамещающий завод дизельных двигателей В Сосновому Бору реконструируют Копорское шоссе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Полиция голыми руками ловила автоледи1
АвтоВАЗ работает над новым внедорожником
Новые Infiniti доберутся до России в этом году
Россияне пересаживаются на отечественные авто2
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение