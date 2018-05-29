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Пассажирский поезд «заблудился» в Великобритании
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Пассажирский поезд «заблудился» в Великобритании 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В Великобритании машинист пассажирского поезда по ошибке привез людей в другой город. Из Ньюкасла на севере страны состав должен был прибыть на юг, в Реддинг.
Одна из пассажирок написала на своей странице в Twitter, что находится в «потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта». «Мы застряли тут, потому что машинист „выбрал неверный путь“, — пояснила она. — Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?»
Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, из-за инцидента на путях в Донкастере поезд CrossCountry Train направили в объезд первоначального маршрута. Затем по неустановленной причине состав отправился не на юг, а на запад.
После долгой стоянки поезд отправился на север и вернулся на правильный маршрут. На это ушло около часа. В городе Шеффилд пассажиров высадили. Там они пересели на поезд до Бирмингема, откуда на другом составе можно доехать до Рединга.
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