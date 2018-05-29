Ещё
В Великобритании «заблудился» пассажирский поезд
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Великобритании «заблудился» пассажирский поезд 

РИА Новости 14 минут назад
Фото: Мир24
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Великобритании машинист поезда CrossCountry Train по ошибке привез пассажиров в другой город, сообщает The Mirror.
Из города Ньюкасл на севере страны он должен был прибыть на юг, в Реддинг, но в итоге оказался в Понтефракте.
"Сейчас я в потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта, — написала в Twitter одна из пассажирок. — Мы застряли тут, потому что машинист «выбрал неверный путь». Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?" По ее словам, в поезде, помимо нее, оказалась еще сотня попутчиков.
Как пишет The Mirror, поезд направили в объезд первоначального маршрута из-за инцидента на путях в Донкастере, а после этого по неустановленной причине состав поехал не на юг, а на запад.
После долгой стоянки в окрестностях Понтефракта поезд отправился обратно на север и вернулся на правильный маршрут, на что ушло около часа. В городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, пассажиров высадили. Там они смогли пересесть на поезд до Бирмингема, откуда можно доехать до Рединга на другом составе.
РИА Новости: последние новости
В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов Ульяновская область подписала с "Исузу Соллерс" контракт на 6 млрд рублей В Крыму рассказали, когда начнется стройка последнего участка "Тавриды"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ появятся аукционы для автомобилей с пробегом1
Полиция голыми руками ловила автоледи4
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра125
Почему 92-й противопоказан современным моторам9
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы6
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение