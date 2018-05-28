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Танки отдыхают: броневик Inkas Sentry, которого смешат пули и мины
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Танки отдыхают: броневик Inkas Sentry, которого смешат пули и мины 

Авторамблер 56 минут назад
Фото: Авторамблер
Этот малыш от канадской компании Inkas очень не любит, когда в его присутствии нарушают закон, но втайне мечтает сняться в очередной части «Смертельной гонки».
Sentry MPV — имя, которое отлично подошло бы перспективному ударному самолету или боевому беспилотнику, в действительности принадлежит тактическому броневику для провоохранительных органов, штурмовых групп, пограничного контроля и прочего спецназа. MPV являет собой развитие платформы бойца Sentry APC. Он компактнее, легче и вмещает от четырех до шести человек вместе с водителем.
Габариты канадского стража порядка впечатляют: длина равна 5766 мм, колесная база — 3576 мм, ширина — 2489 мм, а высота без орудийной башни, вращающейся на 360 градусов, — 2464 мм. Для сравнения, схожей длиной обладает гигантский Chevy Suburban, но у «господина полицейского» больше расстояние между осями, он шире в «плечах» и выше, в том числе благодаря полуметровому дорожному просвету. Привод, естественно, полный и, очевидно, жесткий бездифференциальный типа парт-тайм. Двигатель дизельный восьмицилиндровый объемом 6,7 л, генерирующий 390 л.с. при 2800 об/мин и 1085 Нм при 1600 об/мин. О происхождении агрегата компания не сообщает, но, судя по всему, это фордовская «восьмерка» Power Stroke.
Впрочем, едва ли не главная особенность — это пуленепробиваемая «шкура зверя». К слову, одна из специализаций Inkas — это бронирование серийных автомобилей. Sentry MPV имеет баллистический класс защиты BR7 и способен противостоять выстрелам из винтовки калибра 7,62 x 51 мм. Среди дополнительного оборудования входит громкоговоритель, система ночного видения, таран на переднем бампере и зарешеченные рамки, выполняющие функцию «контроля» толпы людей. Или зомби.
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