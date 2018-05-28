Проход открыт! На Плотинке уложили новую плитку

На Плотинке со стороны Дома Севастьянова подходит к концу ремонт тротуара. Там уложили новую плитку и открыли проход для пешеходов.

Рабочим осталась самая малость: положить плитку вокруг канализационных люков и убрать строительный мусор. Ранее в администрации Екатеринбурга отмечали, что все работы на участке от улицы Максима Горького до Набережной Рабочей Молодежи завершатся к 1 июня.

Посмотрите в нашем фоторепортаже, как уложили новую плитку.

На ремонт из бюджета выделили 26 миллионов рублей. Сами работы начались в первых числах мая. На время ремонта тротуар перекрывали для пешеходов. Сначала рабочие повесили объявления, однако многие их просто игнорировали и продолжали идти по слою песка, который укладывали под новую плитку. Кроме того, перекрытие Плотинки вынудило людей обходить этот участок прямо по проезжей части. Для того чтобы люди сознательно не игнорировали дорожные знаки, ГИБДД попросила подрядчика поставить «глухие стены» на пешеходном переходе.

Мы также рассказывали, что старую плитку с Плотинки приберегут и ещё раз используют.