Просто добавь воды: проверяем, как уложили новенькую плитку на Плотинке

Выйти майским вечером на Плотинку с полным бокалом вина воды и… прокатить его на скейте. Да, а всё так романтично начиналось! Пока парочки прогуливаются по новой плитке на Плотинке, мы решили устроить нешуточный тест-драйв покрытию, из-за которого было столько неудобств.

Мы действительно принесли с собой бокал для вина, но не затем, чтобы обмыть новую плитку, а для того, чтобы проверить, насколько она ровная.

Ловим у памятника Татищеву и де Геннину скейтбордиста Максима, берём у него скейт (не «отжимаем», а берём в долг!), зачерпываем из Исети этим же бокалом воду и начинаем экспериментировать.

Сначала запускаем наш странный корабль тихонько — он не прокатывается и метра, и вода остаётся в бокале. Максим улыбается — его скейт пока сух. Во второй раз запускаем его с той же мощностью, бокал на тоненькой ножке остаётся на месте, но пара капель падают на доску.

Пока мы катали туда-сюда наше нелепое судно, на Плотинку с экскурсией пришли иностранцы. Вообще-то им рассказывали про Дом Севастьянова, но они косились на нас, мол, что это за причуды у русских. Не знаем, как выкручивался экскурсовод.

В третий раз мы решили не жалеть ни воды, ни бокала (офис-менеджер нас убьет, но тест-драйв требует жертв) и увеличили скорость. Бокал, как и наша вера, пошатнулся, вода расплескалась, но чаша цела и невредима, лишь скейтборд Максима промок.

Итог. Новая плитка скейт-бокальную проверку прошла. На самокатах и велосипедах люди катаются легко, да и тоненькие шпильки дамских туфель не должны застревать на стыках. Ну, а кататься на скейтах с полным бокалом, что бы там ни было, мы вам не советуем.