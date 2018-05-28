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На Алтуфьевском шоссе появится новая «зебра»
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На Алтуфьевском шоссе появится новая «зебра» 

Управа Алтуфьевского района 24 минуты назад
Фото: Управа Алтуфьевского района
Новый наземный пешеходный переход будет сделан около дома 102б по Алтуфьевскому шоссе. Об этом сообщил заместитель префекта СВАО Борис Андреев на недавней встрече с местными жителями.
— Этот адрес уже рассматривался на комиссии по безопасности дорожного движения, мы его поддержали безусловно, — сказал Андреев. — Там будут установлены два пешеходных перехода, это будет сделано в течение месяца.
Зампрефекта добавил, что переходы поддержаны индивидуальными дорожными неровностями, прямо в створе основной тропиночной сети, проложенной людьми.
Напомним, что недавно еще по одному адресу неподалеку, около дома 88 по Алтушке, тоже были приняты меры по повышению безопасности пешеходов. Там на въезде во двор установили дорожные знаки «Жилая зона» и «Движение запрещено». (ак)
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