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В «Жилищнике» Лианозова на лето открылись вакансии для школьников
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В «Жилищнике» Лианозова на лето открылись вакансии для школьников 

Управа района Лианозово 46 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В ГБУ «Жилищник» района Лианозово на летних школьных каникулах будут работать подростки в возрасте от 14 до 18 лет. ГБУ заключило договор со столичным Центром занятости молодёжи и выделило три рабочих места для юных, сообщила заместитель директора «Жилищника» Екатерина Афонина.
— Ребята уже набраны. Они будут заниматься вопросами содержания объектов зеленого хозяйства, — рассказала она.
Отметим, что подобные договоры с молодежным центром занятости заключили ГБУ «Жилищник» всех районов Северо-Восточного округа столицы. (ак)
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