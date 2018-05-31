В «Жилищнике» Лианозова на лето открылись вакансии для школьников

В ГБУ «Жилищник» района Лианозово на летних школьных каникулах будут работать подростки в возрасте от 14 до 18 лет. ГБУ заключило договор со столичным Центром занятости молодёжи и выделило три рабочих места для юных, сообщила заместитель директора «Жилищника» Екатерина Афонина

— Ребята уже набраны. Они будут заниматься вопросами содержания объектов зеленого хозяйства, — рассказала она.

Отметим, что подобные договоры с молодежным центром занятости заключили ГБУ «Жилищник» всех районов Северо-Восточного округа столицы. (ак)