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Собака откусила курьеру палец во время доставки
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Собака откусила курьеру палец во время доставки 

News.ru 24 минуты назад
Женщина-курьер в Лондоне лишилась пальца во время работы. Она хотела опустить открытку в щель двери, как в этот момент появилась собака, которая вцепилась в её руку.
В результате инцидента женщина лишилась кончика пальца. Один из прохожих увидел происходящее и вызвал скорую. Однако восстановить фрагмент конечности не удалось из-за сильного повреждения тканей.
«Я до сих пор не могу водить машину», — цитирует Эмми News Shopper.
Сейчас женщина намерена устроиться на другую работу, так как теперь она опасается за свои руки.
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