Собака откусила курьеру палец во время доставки

Женщина-курьер в Лондоне лишилась пальца во время работы. Она хотела опустить открытку в щель двери, как в этот момент появилась собака, которая вцепилась в её руку.

В результате инцидента женщина лишилась кончика пальца. Один из прохожих увидел происходящее и вызвал скорую. Однако восстановить фрагмент конечности не удалось из-за сильного повреждения тканей.

«Я до сих пор не могу водить машину», — цитирует Эмми News Shopper.

Сейчас женщина намерена устроиться на другую работу, так как теперь она опасается за свои руки.