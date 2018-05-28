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Для водителей может появиться удалённый предсменный контроль за здоровьем
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Для водителей может появиться удалённый предсменный контроль за здоровьем 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Для водителей автобусов и других средств общественного транспорта может быть предусмотрен автоматизированный дистанционный предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль.
Соответствующий проект приказа Минтранса размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.
В пояснительной записке к инициативе указано, что проект плана мероприятий направлен в Правительство на утверждение и направлен на установление возможности проведения предрейсового или предсменного контроля техсостояния транспортных средств с использованием автоматизированных и дистанционных технологий.
Фиксация итогов контроля состояния здоровья водителей, как и технического состояния транспортных средств, будет проходить в государственной автоматизированной информационной системе.
Одним из мероприятий проекта плана мероприятий является законодательное закрепление возможности проведения предрейсового технического контроля транспортных средств с использованием автоматизированных и дистанционных технологий, предполагающее подготовку и принятие соответствующего законопроекта.
Возможное принятие законопроекта позволит закрепить возможность осуществления контрольно-надзорными органами, а также субъектами транспортной деятельности автоматизированного дистанционного контроля за организацией и проведением предрейсового или предсменного контроля техсостояния транспортных средств для недопущения возможности выпуска на линию транспортных средств, не прошедших предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния.
Законопроектом в целях подготовки субъектов транспортной деятельности к работе в информационной системе предусмотрен отлагательный срок вступления в силу, равный одному году.
К проекту документа также приложено финансово-экономическое обоснование инициативы.
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