Для водителей может появиться удалённый предсменный контроль за здоровьем

Для водителей автобусов и других средств общественного транспорта может быть предусмотрен автоматизированный дистанционный предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль.

Соответствующий проект приказа Минтранса размещён на федеральном портале проектов нормативных актов.

В пояснительной записке к инициативе указано, что проект плана мероприятий направлен в Правительство на утверждение и направлен на установление возможности проведения предрейсового или предсменного контроля техсостояния транспортных средств с использованием автоматизированных и дистанционных технологий.

Фиксация итогов контроля состояния здоровья водителей, как и технического состояния транспортных средств, будет проходить в государственной автоматизированной информационной системе.

Одним из мероприятий проекта плана мероприятий является законодательное закрепление возможности проведения предрейсового технического контроля транспортных средств с использованием автоматизированных и дистанционных технологий, предполагающее подготовку и принятие соответствующего законопроекта.

Возможное принятие законопроекта позволит закрепить возможность осуществления контрольно-надзорными органами, а также субъектами транспортной деятельности автоматизированного дистанционного контроля за организацией и проведением предрейсового или предсменного контроля техсостояния транспортных средств для недопущения возможности выпуска на линию транспортных средств, не прошедших предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния.

Законопроектом в целях подготовки субъектов транспортной деятельности к работе в информационной системе предусмотрен отлагательный срок вступления в силу, равный одному году.

К проекту документа также приложено финансово-экономическое обоснование инициативы.