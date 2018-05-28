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Дети-зацеперы стали главной проблемой екатеринбургских трамваев
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Дети-зацеперы стали главной проблемой екатеринбургских трамваев 

АиФ Урал 3 часа назад
Фото: АиФ Урал
В ЕМУП «ТТУ» назвали главную проблему екатеринбургских трамваев. Дети-зацеперы ежедневно играют в смертельно опасные игры, об этом сообщает в понедельник, 28 мая, «АиФ-Урал».
С наступлением тепла подростки все чаще стали играть в опасные игры, катаясь на сцепках трамваев. В екатеринбургском «Трамвайно-транспортном управлении» напоминают, что такие развлечения могут закончиться весьма плачевно. Ребята могут сорваться, удариться о рельс или железобетонную шпалу или же попасть под другой транспорт.
При этом специалисты отмечают, что из-за таких шалостей водители трамваев вынуждены каждый раз останавливать состав. «В среднем ежедневно происходит до 40 случаев остановок трамвая из-за детей, катающихся на „сцепке“. Подростки умудряются забраться даже между вагонами, что еще опаснее», — сообщил начальник отдела по безопасности движения ЕМУП «ТТУ» Алексей Погорелов. Чтобы решить проблему, предприятие обратилось к полицейским с просьбой о помощи. Однако в компании отмечают, что ситуация так и не изменилась.
Вместе с тем за действия несовершеннолетних детей несут ответственность их родители. За хулиганские действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспорта, по статье 267.1 уголовного кодекса предусмотрено наказание от 150 до 300 тысяч или ограничение/лишение свободы на два года.
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