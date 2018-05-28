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За ярославцами теперь приезжает таксист Принц
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За ярославцами теперь приезжает таксист Принц 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Романтическая мечта о принце на белом коне стала реальностью: в сервисе заказа такси «Везёт» рассказали, что теперь сотрудничают с водителем по имени Принц. Правда, ездит он на синем «Лифане», зато сам молод, привлекателен и не женат.
— Водитель сначала обратился в службу качества «Везёт» с вопросом о сотрудничестве. Менеджеры, очевидно, решили, что их разыгрывают, и записали молодого человека «Король Алексеевич», забавно получилось, — рассказала маркетолог компании Марина Кирейко.
19-летний молодой человек не стесняется своего редкого имени и надеется однажды встретить свою принцессу.
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