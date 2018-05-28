Ворона напала на пожилую москвичку и нанесла ей рваные раны

Агрессивная ворона напала на пожилую москвичку у салона красоты в центре российской столицы, сообщает АГН «Москва» . Инцидент произошел утром 28 мая.

«Этим утром на ул. 2-я Брестская, возле салона красоты, ворона напала на 60-летнюю женщину. У пострадавшей диагностированы рваные раны, кровотечение», — рассказали в экстренных службах города.

По словам женщины, птица вела себя странно и нападала на всех прохожих. Информацию передали в городские службы, специалисты разбираются в случившемся.

Напомним, в 2016 году ворона похитила паспорт у гражданина Эстонии, который возвращался из России домой. Все произошло на границе во время таможенного оформления транспортного средства — ворона подлетела к мужчине, клювом схватила паспорт и взмыла вверх. Птицу пытались изловить кинологи со служебными собаками, но безуспешно. Эстонцу пришлось обращаться в консульство, чтобы восстановить документы.

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