Ещё
Ворона напала на пожилую москвичку и нанесла ей рваные раны
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ворона напала на пожилую москвичку и нанесла ей рваные раны 

Мир24 2 часа назад
Агрессивная ворона напала на пожилую москвичку у салона красоты в центре российской столицы, сообщает АГН «Москва». Инцидент произошел утром 28 мая.
«Этим утром на ул. 2-я Брестская, возле салона красоты, ворона напала на 60-летнюю женщину. У пострадавшей диагностированы рваные раны, кровотечение», — рассказали в экстренных службах города.
По словам женщины, птица вела себя странно и нападала на всех прохожих. Информацию передали в городские службы, специалисты разбираются в случившемся.
Напомним, в 2016 году ворона похитила паспорт у гражданина Эстонии, который возвращался из России домой. Все произошло на границе во время таможенного оформления транспортного средства — ворона подлетела к мужчине, клювом схватила паспорт и взмыла вверх. Птицу пытались изловить кинологи со служебными собаками, но безуспешно. Эстонцу пришлось обращаться в консульство, чтобы восстановить документы.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
С места в карьер, или С тыквой на капоте АВИЛОН «Мерседес-Бенц» признан лучшим дилером по продажам малотоннажных автомобилей Житель Домодедова пожаловался в Верховный суд на пробки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему 92-й противопоказан современным моторам5
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке
Новый Jimny поставили на конвейер
Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро1
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение