Тойота Центр Волгоградский и Лексус-Волгоградский пополнили активы РОЛЬФ

Новый комплекс РОЛЬФ Волгоградский включает дилерские центры Toyota Lexus , построенные по самым современным стандартам. Комплекс расположен на пересечении важнейших транспортных артерий города — Третьего Транспортного кольца и Волгоградского проспекта, в шаговой доступности от метро Волгоградский проспект.

Общая площадь нового комплекса РОЛЬФ Волгоградский — более 23 200 кв. метров.

Просторный и светлый шоу-рум Тойота Центра Волгоградский занимает площадь 1676 кв. метров. Дилерский центр Лексус-Волгоградский располагает шоу-румом общей площадью 1331 кв. метров. В обоих шоу-румах помимо экспозиции автомобилей и рабочих мест персонала разместились комфортная клиентская зона и детский игровой уголок.

Слесарный цех Toyota занимает площадь 1459 кв. метров и располагает 15 постами слесарного ремонта, шестью постами прямой приемки и тремя постами автомойки. Дилерский центр Лексус-Волгоградский располагает слесарным цехом площадью 643 кв. метра, оснащенным девятью постами слесарного ремонта, тремя постами прямой приемки и тремя постами автомойки. Также в комплексе РОЛЬФ Волгоградский есть кузовное производство общей площадью 1680 кв. метров, оснащенное шестью постами кузовных работ и двумя покрасочными камерами. Для хранения запчастей на локации организован склад общей площадью 539 кв. метров. Помимо этого, в комплексе РОЛЬФ Волгоградский есть пятиэтажный крытый паркинг для размещения товарных автомобилей — новых и с пробегом.

Все сотрудники дилерских центров локации РОЛЬФ Волгоградский прошли обучение по стандартам брендов Toyota и Lexus в России. Дилерские центры готовы оказать своим клиентам полный спектр услуг. Здесь можно выбрать и купить автомобиль как новый, так и с пробегом, записаться на слесарный или кузовной ремонт автомобилей Toyota и Lexus любой сложности. Также посетителям представлен широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей и финансовых услуг для автомобилистов.

"Для компании РОЛЬФ бренды Toyota и Lexus — это партнеры, на которых можно положиться. Мы работаем с брендом Toyota c 2010 года, когда первых клиентов принял Тойота Центр Ясенево, годом позже в строй вступил дилерский центр Лексус-Ясенево. С тех пор Тойота Центр Ясенево и Лексус-Ясенево — дилерские центры номер один по продажам новых автомобилей Toyota и Lexus с одной точки в России. Мы уверены, что у Тойота Центра Волгоградский и Лексус-Волгоградский не менее впечатляющие перспективы".

Ирина Цыганкова, директор кластера РОЛЬФ Вешки, Дмитровка, Премиум, Волгоградский:

"Локация РОЛЬФ Волгоградский для нашей компании — это возможность стать ближе к нашим клиентам. Каждому из них мы готовы предложить индивидуальный подход и высочайший уровень сервиса, поможем выбрать и приобрести именно тот автомобиль, о котором он мечтал, а затем — обслуживать этот автомобиль со вниманием и любовью.

А для сотрудников РОЛЬФ локация на Волгоградском проспекте — это новые рабочие места. Сейчас в штате новой локации работают 203 человека, к концу года численность персонала планируется увеличить до 260 сотрудников. Из 17 руководителей локации РОЛЬФ Волгоградский 14, включая директора дилерского центра, — внутренние кандидаты, то есть до назначения в РОЛЬФ Волгоградский работали на других локациях компании РОЛЬФ".

Сергей Бертов, директор локации РОЛЬФ Волгоградский:

"Уже в этом году на локации РОЛЬФ Волгоградский своих владельцев найдут около 2 тысяч клиентов Toyota и около 700 поклонников Lexus. Мы сделаем все, чтобы каждый из этих клиентов остался глубоко удовлетворен сделанным выбором. Для этого у нас есть все — современное здание, лучшие сотрудники — настоящие профессионалы своего дела, наработанные за 27-летнюю историю РОЛЬФ бизнес-технологии и, конечно, качество и харизма легендарных японских брендов. Приходите в РОЛЬФ Волгоградский и знайте: здесь вам всегда рады!"

РОЛЬФ Волгоградский

Официальный дилер Toyota и Lexus

Москва, Остаповский проезд, д. 4 lexus-volgogradskiy.ru toyota-volgogradskiy.ru