Четыре автосалона «Ключавто» признаны «Дилером года»

Краснодарский холдинг «Ключавто» одержал победу сразу в нескольких номинациях премии «Автодилер года», которая состоялась в конце мая. Организаторами столь масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Avito Авто».