Четыре автосалона «Ключавто» признаны «Дилером года» 

Краснодарский холдинг «Ключавто» одержал победу сразу в нескольких номинациях премии «Автодилер года», которая состоялась в конце мая. Организаторами столь масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Avito Авто».
Четыре дилерских центра компании КЛЮЧАВТО в ЮФО и СКФО организаторы отметили в рамках премии: «Хендэ Центр Краснодар» стал Лучшим дилером по организации продаж новых автомобилей в ЮФО, массовый сегмент; «Тойота Центр Минеральные Воды» получил звание Лучшего дилера по организации продаж автомобилей с пробегом в регионе «Юг», массовый сегмент; «Тойота Центр Краснодар Север» выделили как Лучшего дилера по организации сервиса по Южному округу, массовый сегмент; «Мерседес-Бенц Центр КЛЮЧАВТО Ставрополь» отметили Лучшим региональным предприятием по организации сервиса, категория премиум.