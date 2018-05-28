Ещё
Четыре автосалона «Ключавто» признаны «Дилером года»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре автосалона «Ключавто» признаны «Дилером года» 

Южный автомобиль 2 часа назад
Фото: Южный автомобиль
Краснодарский холдинг «Ключавто» одержал победу сразу в нескольких номинациях премии «Автодилер года», которая состоялась в конце мая. Организаторами столь масштабного проекта являются аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Avito Авто».
Четыре дилерских центра компании КЛЮЧАВТО в ЮФО и СКФО организаторы отметили в рамках премии: «Хендэ Центр Краснодар» стал Лучшим дилером по организации продаж новых автомобилей в ЮФО, массовый сегмент; «Тойота Центр Минеральные Воды» получил звание Лучшего дилера по организации продаж автомобилей с пробегом в регионе «Юг», массовый сегмент; «Тойота Центр Краснодар Север» выделили как Лучшего дилера по организации сервиса по Южному округу, массовый сегмент; «Мерседес-Бенц Центр КЛЮЧАВТО Ставрополь» отметили Лучшим региональным предприятием по организации сервиса, категория премиум.
Южный автомобиль: последние новости
Холдингу «Юг-Авто» выпала честь открыть сотый ДЦ Mitsubishi в России В Москве продают раритетный ЗИЛ за 30 млн рублей Mitsubishi Eclipse Cross: фитоняшка!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему 92-й противопоказан современным моторам5
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке
Новый Jimny поставили на конвейер
Экзамен в ГИБДД: «сегодня» наступит не скоро1
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение