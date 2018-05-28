Пережившая страшную аварию петербурженка выступит на конкурсе красоты

Петербурженка, пережившая страшную аварию, будет представлять Россию на международном конкурсе красоты «Mrs. Top of The world».

«Я воспринимаю конкурс, как еще одно направление своей социальной и благотворительной деятельности. В 25 лет я пережила тяжёлую операцию, не знала, что ждем меня дольше, но сегодня я участница конкурса красоты «Миссис ТОП Мира 2018». Это значит, что нет ничего невозможного и я хочу донести это до тысяч отчаявшихся женщин. Я верю, что у меня есть все шансы на победу!», — рассказала петербурженка.

В 25 лет девушка пережила аварию, после которой могла передвигаться только в инвалидной коляске. Сегодня она — активный член общества, мама троих детей, благотворительный деятель. Девушка открыла патронажную службу и курсы повышения квалификации для персонала, специализирующегося на уходе за лежачими больными.