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Пережившая страшную аварию петербурженка выступит на конкурсе красоты
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Пережившая страшную аварию петербурженка выступит на конкурсе красоты 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Петербурженка, пережившая страшную аварию, будет представлять Россию на международном конкурсе красоты «Mrs. Top of The world».
«Я воспринимаю конкурс, как еще одно направление своей социальной и благотворительной деятельности. В 25 лет я пережила тяжёлую операцию, не знала, что ждем меня дольше, но сегодня я участница конкурса красоты «Миссис ТОП Мира 2018». Это значит, что нет ничего невозможного и я хочу донести это до тысяч отчаявшихся женщин. Я верю, что у меня есть все шансы на победу!», — рассказала петербурженка.
В 25 лет девушка пережила аварию, после которой могла передвигаться только в инвалидной коляске. Сегодня она — активный член общества, мама троих детей, благотворительный деятель. Девушка открыла патронажную службу и курсы повышения квалификации для персонала, специализирующегося на уходе за лежачими больными.
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