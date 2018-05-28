Состоялась закладка крупнейшего в России индустриального парка Haier

28 мая в городе Набережные Челны (Республика Татарстан, Российская Федерация) прошла церемония закладки фундамента индустриального парка и завода стиральных машин компании Haier

Индустриальный парк общей площадью 127 га станет крупнейшей производственной площадкой в России. Заложенный одновременно с ним завод стиральных машин Haier занимает территорию в 53 020 квадратных метров и является первым европейским предприятием, созданным китайским производителем стиральных машин.

Проект индустриального парка Haier предусматривает наличие производственной и административной зон — в последней будут располагаться филиалы логистических компаний, банков и почтовое отделение. Кроме того, в парке будет открыт учебный центр для сотрудников, а также лаборатории по тестированию готовой продукции и компонентов, используемых для ее производства.

Создание российского индустриального парка и завода по производству стиральных машин позволило Haier осуществить скачок от «экспорта продуктов» к «экспорту заводов» в России и Европе, а также создать базу для продажи стиральных машин Haier на всех пяти континентах, что даст существенный позитивный импульс процессу глобализации бренда.

Китай является крупнейшим торговым партнером России. Однако большинство китайских производителей бытовой техники выступают на российском рынке в качестве OEM-производителей. Учитывая то, что зарубежные потребители иногда с предубеждением относятся к китайским брендам, Haier всегда придерживался политики локализации своей продукции вместо того, чтобы получать прибыль за счет экспорта.

Следуя этой независимой стратегии, Haier постепенно интегрировался в местный рынок, быстро увеличивая свою долю в сегменте бытовой техники. В первом квартале 2018 года продажи стиральных машин Haier увеличились на 100% по сравнению с предыдущим годом, что сделало его самым динамично растущим брендом среди всех, представленных на рынке.

Увеличение доли рынка и рост репутации бренда стали для Haier ключевым шагом в достижении «тройственной» локализации как в России, так и за ее пределами. Планируется, что новый завод стиральных машин будет удовлетворять спрос на эту продукцию как 140 миллионов потребителей на всей территории России, так и 200 миллионов потребителей в Центральной Азии и европейских странах. Модели, которые будут выпускаться на заводе, отвечают основным современным тенденциям «деликатной стирки», «экологичной стирки» и «умной стирки».

Опубликованные в январе 2018 года данные Euromonitor International показали, что Haier в девятый раз занял первое место на мировом рынке бытовой техники, а его доля в мировом объеме продаж стиральных машин достигла рекордного показателя 14,6%. Стиральные машины Haier, полностью отвечающие запросам потребителей, обеспечат полноценное присутствие бренда на всех пяти континентах планеты. Это дает все основания утверждать, что Haier занимает лидирующую позицию в мировой индустрии стиральных машин.