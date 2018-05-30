Россия убивает бродячих собак перед ЧМ-2018?

После массового отлова и уничтожения бродячих животных накануне зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году защитники их прав в Сочи и Екатеринбурге опасаются, что эта история может повториться.

В этом году заместитель российского премьер-министра Виталий Мутко встретился с защитниками животных, которые опасаются, что перед началом чемпионата мира по футболу в России начнут отстреливать бродячих собак. Мутко пообещал не допустить такой жестокости и сказал, что распорядился построить приюты для бесхозных животных.

Однако активисты утверждают, что убийство собак продолжается, и что слова Мутко совершенно бессмысленны, поскольку городские власти не обязаны выполнять рекомендации, звучащие на федеральном уровне.

«Если говорить простым русским языком, нам сказали: «Отвалите, мы и дальше будем их убивать»», — заявила участница встречи с Мутко Екатерина Дмитриева , которая возглавляет некоммерческую организацию Фонд защиты городских животных. В прошлом году она создала в Фейсбуке популярную группу Кровавая ФИФА-2018 (Bloody Fifa-2018).

В 11 российских городах, где пройдут матчи чемпионата мира, примерно два миллиона бродячих животных. По имеющимся оценкам, местные власти в этом году потратят до 119 миллионов фунтов стерлингов (9,8 миллиарда рублей) на их отлов, стерилизацию и умерщвление. Но активисты предупреждают, что думающие о своем имидже чиновники стараются убрать бродячих животных с улиц любыми способами и спешат сделать это до приезда игроков и фанатов.

Российские частные компании ежегодно выигрывают контракты на регулирование количества бродячих собак, но есть информация, что в текущем году число таких тендеров было увеличено. В конце прошлого года Дмитриева выступила в интернете с призывом к российскому президенту Владимиру Путину отменить эти контракты перед чемпионатом мира. Этот призыв собрал почти два миллиона подписей, но российский лидер никак на него не отреагировал, хотя хорошо известно, что у него есть несколько домашних питомцев, и он часто говорит о своей любви к животным.

В российских городах действуют очень разные правила в отношении бродячих животных, но контракты на их отлов приносят большие прибыли. Например, в городе Екатеринбурге, где пройдут игры ЧМ-2018, государство платит 380 тысяч фунтов стерлингов (31,4 миллиона рублей) за поимку 4 650 собак. Некоторые россияне даже рекламируют свое жилье в интернете, предлагая его в качестве приютов для собак на время чемпионата. Эти люди надеются заработать, зная о том, что выигравшие тендеры компании не справляются с поставленной задачей.

Российские власти отрицают, что государство использует такой метод как умерщвление животных, и некоторые некоммерческие организации говорят то же самое. Утверждения о массовом истреблении — это просто «сплетни», говорит заместитель директора организации по защите животных «Право на жизнь» Екатерина Ублинская. Эта организация, работающая в западной Калининградской области, получила контракт в сумме 21 400 фунтов стерлингов (1,7 миллиона рублей) на предоставление временного убежища для животных, отловленных на улицах перед чемпионатом. «Есть некоторые случаи отравлений, но это частные случаи, а массового отравления животных нет».

Но даже высокопоставленные чиновники, занимающиеся охраной животных, признают, что при подготовке к чемпионату были случаи жестокого обращения с бродячими собаками.

Владимир Бурматов , возглавляющий парламентский комитет по экологии и защите окружающей среды, пришел в ужас, когда побывал в этом году в приюте для собак в Екатеринбурге. «Эффект от увиденного был очень болезненный. Голодные собаки и условия, которые нельзя назвать даже удовлетворительными», — написал потом депутат.

По его словам, большое количество собак безо всякой на то необходимости просто умерщвляют за фунт и 20 пенсов (100 рублей). Такая низкая цена вызывает подозрения в том, что используемые методы далеки от гуманных. Бурматов также рассказал, что руководящая приютом организация не специализируется на животных, а занимается сбором и утилизацией мусора.

Опасения по поводу жестокого обращения с животными перед ЧМ-2018 усиливаются еще и из-за того, что у активистов есть печальный опыт сочинской Олимпиады, когда бездомных собак массово истребляли в ходе скоординированной кампании.

Вопрос о сочинских бродячих собаках вызвал международный скандал, когда появились фотографии умирающих на улицах собак, а активисты в отчаянии попытались вывезти их из города. В знак протеста некоторые олимпийцы взяли сочинских собак к себе, отвезя их в свои страны. А один спортсмен посвятил им аккаунт в Инстаграме.

Есть опасения, что случившееся в Сочи может повториться во всех российских городах, проводящих матчи чемпионата мира, включая сам Сочи, где состоятся игры ЧМ-2018, в том числе, между гигантами футбола Германией и Испанией. «Мы боимся, что будет повторение того, что случилось перед Олимпиадой, когда в течение недели были массовые отравления и отстрелы», — сказала сочинская активистка и борец за права животных по имени Ксения.

Документы на вебсайте государственных закупок указывают на то, что компания «Служба Бася», осуществлявшая отлов животных накануне сочинской Олимпиады, в 2018 году выиграла четыре контракта на поимку 3 500 бродячих собак и кошек. Возмущенные чиновники из поселка под Туапсе в этом году пообещали разорвать аналогичное соглашение с компанией, когда на обочине дороги были найдены останки собак.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов отрицает, что город разрешил отстрел животных, и говорит, что никаких планов такого рода накануне чемпионата власти не утверждали. «Служба Бася» также отрицает, что использует негуманные методы.

Однако сочинские активисты призывают в соцсетях бдительно следить за теми, кто ведет охоту на бродячих собак, а также снимать их действия, мешать им и сообщать в полицию о фактах жестокого обращения с животными.

В других городах, проводящих игры ЧМ-2018, обстановка более спокойная. В западном Калининграде и в волжском Нижнем Новгороде, где на групповом этапе будут играть англичане, местные активисты говорят, что власти проводят политику «отловить, кастрировать, отпустить». В Москве убийства собак случаются редко.

По словам Ублинской, отлов собак на улицах Калининграда осуществляется в их же интересах. «Во время матчей собирается много людей, причем некоторые из них нетрезвые. И в такой ситуации животных лучше убрать как можно дальше».

Однако активисты отмечают, что программы умерщвления животных создают благодатную почву для коррупции. Довольно легко можно проверить, стерилизована ли собака, и получила ли она соответствующую бирку. Но почти невозможно установить факты убийства собак и нарушения существующих правил.

«Это катастрофа, — говорит активистка Дмитриева. — Как они могут решать, кому жить, а кому умереть?»