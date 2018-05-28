Дорога к порту Усть-Луга обновят

Начался ремонт региональной дороги «Лужицы — 1 мая» в Кингисеппском районе Ленобласти. Асфальт будет обновлён на пятикилометровом участке дублера федеральной трассы А-180 «Нарва», сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Комплекс ремонтно-восстановительных работ предусматривает ликвидацию колейности и деформаций асфальтобетонного покрытия, очистку кюветов и обочин, планирование откосов и восстановление работоспособности водопропускных труб, проходящих под основанием трассы.

Одновременно с этим в ремонт уходит участок трассы «Кингисепп — Манновка». На десятикилометровом отрезке дороги выполнят устройство двух слоев асфальта, укрепят обочины, установят новые дорожные знаки и сигнальные столбики.

По указанию заказчика работ ГКУ «Ленавтодор» при ремонте подрядчик использует асфальтовое покрытие с особыми присадками для придания прочности основанию дороги из-за постоянного движения большегрузных автомобилей. Стоимость ремонтов, в общей сложности, составляет 192 млн рублей, контракты заключены на двухлетний период.