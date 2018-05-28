Песни, крики и рев дорогих иномарок: шум в центре столицы не дает людям спать

Жителей исторического центра Москвы одолевает бессонница. С наступлением летнего сезона по ночам в их кварталах становится чрезвычайно шумно. Это веселятся посетители многочисленных баров и кафе. Но даже их крики, смех и пение то и дело заглушает рев дорогих иномарок и байков. Ни полиция, ни Роспотребнадзор ночных гуляк не пугают.

Завсегдатаи самого модного места Москвы приходят сюда каждый день. Для них Патриаршие пруды уже давно стали именем нарицательным. На Патриках выпивают, поют, знакомятся, устраивают вечеринки.

— Это все очень слышно. И тусовка эта до утра проходит. Из-за этого часто болит голова. У нас в подъезде очень много маленьких детей, которые не могут уснуть.

— Кто орет-то, кто орет? Ну, кто орет-то?

Точками притяжения всей этой богемы стали многочисленные бары. С каждым повышением градуса повышается в квартирах домов и уровень шума. Вместо допустимых в ночное время 45 децибелов отметка доходит порой до 80. Это тоже самое, если бы рядом проехал скоростной поезд.

Малая Бронная считается одной из самых шумных улиц Москвы еще с XVI века. Когда-то здесь находилась Бронная слобода. Стук отбивных молотков тогда разносился с утра до ночи. Но и спустя 5 столетий ситуация не изменилась. Здесь по-прежнему шумно. Только теперь от гула, доносящегося из ближайших баров, и рева мотоциклов. Водителей не останавливает даже не так давно появившийся знак с новым ограничением по скорости. Раньше здесь можно было разгоняться до 40 км/ч, теперь по новым правилам скорость не должна превышать 20 км/ч.

— Очень часто здесь газуют машины, это самое страшное. Ограничения поставили, но камер нет.

Устанавливать камеры лучше всего, как считают жители, возле светофора. Для местных гонщиков он как линия старта. Как только загорается зеленый свет, водители дорогих иномарок и байков вовсю дают по газам.

— После этого светофора необходимо сделать несколько лежачих полицейских. Чтобы машины, которые стоят в пробке, не стартовали со светофора, показывая все, на что способен этот автомобиль.

Все, на что способны, показывают любители ночных тусовок и в дворике на Страстном бульваре. По вечерам с пятницы по воскресенье этот московский колодец полностью заполняется людьми. Через метр бары и пивные на любой вкус.

В квартиры вместе с шумом проникает и табачный дым.

— Единственное, что ты можешь сделать, это в пятницу отсюда уехать на дачу. Это у кого есть дача. Все. Больше никак с этим справиться нельзя.

Визиты полиции и экспертов Роспотребнадзора в этот двор уже на протяжении нескольких лет ситуацию не меняют.