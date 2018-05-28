Скандальная дорога через челябинские сады пройдет другим маршрутом

Дачные дома в челябинских СНТ «Вишневый» и «Петушок» не будут сносить ради дороги к новым микрорайонам. Об этом «ФедералПресс» сообщил председатель регионального отделения союза садоводов России, депутат южноуральского ЗСО Константин Толкачев.

Власти нашли новый способ обеспечить транспортную доступность «Вишневой горки», «Залесья», «Белого хутора» и других загородных кварталов.

«Принято решение расширить дорогу, которая идет на Западный-2, до четырех полос. Кроме того, сейчас планируют отдать в проектирование магистраль за СНТ «Вишневый» вдоль линии электропередач. Поэтому в ближайшее время сноса домов и строительства магистрали через садовые участки не будет», — прокомментировал Константин Толкачев

Меж тем, по мнению экспертов, расширение дороги к новым микрорайонам комплексно не решит существующую проблему.

«Основная пробка все равно возникает на плотине по улице Худякова. Соответственно, при будущей застройке новых микрорайонов, как бы мы ни выводили оттуда потоки машин, главный затор останется на плотине, — рассказал Консстантин Толкачев. — И здесь возможны два решения. Одно — совсем нереальное: построить мост с одного берега Шершней на другой с выходом на АМЗ. Это, конечно, вряд ли будет осуществлено — очень дорогостоящее мероприятие. Наиболее прагматичным является второй вариант: строительство автодороги, которая проходила бы за СНТ «Вишневый», вдоль линий электропередачи. Она бы соединила новые микрорайоны с выходом в район кардиоцентра».