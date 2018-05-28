Проезд по мосту в Соломенном ограничат на две ночи

Власти Петрозаводска просят автовладельцев и пешеходов заранее планировать маршруты.

С 23 часов 29 мая до 4 часов 30 мая и с 0 часов 30 мая до 4 часов 31 мая будет ограничено движение по переправе через Логмозерский пролив. В пресс-службе мэрии Петрозаводска пояснили, что это связано с тем, что ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» будет выполнять пуско-наладочные работы по разводке наплавного моста в Соломенном.

Отмечается, что для автомобилей экстренных служб проезд может быть обеспечен. Власти города просят автовладельцев и пешеходов заранее планировать маршруты передвижения в эти отрезки времени.