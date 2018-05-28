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Проезд по мосту в Соломенном ограничат на две ночи
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Проезд по мосту в Соломенном ограничат на две ночи 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Власти Петрозаводска просят автовладельцев и пешеходов заранее планировать маршруты.
С 23 часов 29 мая до 4 часов 30 мая и с 0 часов 30 мая до 4 часов 31 мая будет ограничено движение по переправе через Логмозерский пролив. В пресс-службе мэрии Петрозаводска пояснили, что это связано с тем, что ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод» будет выполнять пуско-наладочные работы по разводке наплавного моста в Соломенном.
Отмечается, что для автомобилей экстренных служб проезд может быть обеспечен. Власти города просят автовладельцев и пешеходов заранее планировать маршруты передвижения в эти отрезки времени.
По материалам: ptzgovorit.ru
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