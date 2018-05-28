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Вячеслав Максюта установит в Саратове новый рекорд
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Вячеслав Максюта установит в Саратове новый рекорд 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Известный силач пригласил к участию в установлении рекорда автомобилистов. Во время установления предыдущего рекорда на проспекте Кирова
Обладатель титула «Сильнейший человек России» саратовец Вячеслав Максюта намерен в первый день лета протянуть на набережной Саратова вереницу сцепленных между собой автомобилей. О количестве машин пока не сообщается, но, по всей видимости, их будет много.
Максюта в социальных сетях кинул клич автолюбителям города: «Друзья-автомобилисты! 1 июня в 10.30 на Набережной космонавтов я протяну караван из ваших автомобилей!»
Тем, кто готов предоставить свое авто для рекордсмена, силач предложил написать ему личное сообщение, чтобы сообщить детали зрелищного мероприятия. На установление нового рекорда приглашаются также все желающие.
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