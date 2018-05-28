Суд изъял автомобили у экс-подрядчика сцены МДТ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мая — РИА Новости . Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в рамках дела о банкротстве компании «Стройсоюз СВ», бывшего подрядчика сооружения новой сцены Малого драматического театра (МДТ), проект которой связан с хищением бюджетных средств, обязал эту компанию передать конкурсному управляющему 9 автомобилей, в том числе пять машин Lexus и два Porsche

Компания «Стройсоюз СВ» в апреле была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Ранее в декабре 2016 года Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации, подведомственная Минкультуры РФ , в одностороннем порядке отказалась от исполнения контракта со «Стройсоюзом СВ» на строительство новой сцены МДТ. Как сообщали РИА Новости в министерстве культуры РФ, государственный заказчик решил расторгнуть контракт с ООО «Стройсоюз СВ», так как подрядчик сорвал график работ на 2016 год и не отработал аванс, выплаченный в 2015 году. Это привело к тому, что лимит финансирования, предусмотренный на объект в 2016 году, не был освоен.

"Ходатайство конкурсного управляющего Соколова Максима Игоревича об истребовании материальных ценностей должника у бывшего руководителя удовлетворить. Обязать руководителя ООО «Стройсоюз СВ»… Каракова… передать конкурсному управляющему… материальные ценности должника, в том числе… транспортные средства", — говорится в определении арбитража.

Помимо автомобилей, суд обязал бывшее руководство «Стройсоюза» передать конкурсному управляющему оригиналы правоустанавливающих документов на транспортные средства, все комплекты ключей и необходимые системы защиты, отмечается в определении суда.