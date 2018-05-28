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Петербургские активисты придумали наказание за пьяное купание
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Петербургские активисты придумали наказание за пьяное купание 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Эксперты движения «за безопасность» обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и депутатам Заксобрания города с просьбой ужесточить наказание за купание в запрещенных местах, сообщает «Петербургский дневник».
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагает поднять нижнюю планку штрафа за купание в запрещенных местах и за купание в нетрезвом виде до 5 тысяч рублей, а также добавить в случаях злостного нарушения закона как меру наказания административный арест до 5 суток.
В качестве дополнительной меры предложено выработать законодательную норму, при которой пьяного купальщика можно лишить водительских прав на 6 месяцев.
Такая же строгая мера предлагается и за появление пьяным в общественных местах.
Также господин Курдесов предлагает наказывать за бездействие тех, кто оказался рядом с пьяным купальщиком.
«Логика очень простая: если человек выпивает и безобразничает в общественных местах, создает угрозу для собственной жизни, значит, рано или поздно сядет пьяным за руль и кого-нибудь убьет или покалечит», — доходчиво объяснил Дмитрий Курдесов.
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