Петербургские активисты придумали наказание за пьяное купание

Эксперты движения «за безопасность» обратились к губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и депутатам Заксобрания города с просьбой ужесточить наказание за купание в запрещенных местах, сообщает «Петербургский дневник».

Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предлагает поднять нижнюю планку штрафа за купание в запрещенных местах и за купание в нетрезвом виде до 5 тысяч рублей, а также добавить в случаях злостного нарушения закона как меру наказания административный арест до 5 суток.

В качестве дополнительной меры предложено выработать законодательную норму, при которой пьяного купальщика можно лишить водительских прав на 6 месяцев.

Такая же строгая мера предлагается и за появление пьяным в общественных местах.

Также господин Курдесов предлагает наказывать за бездействие тех, кто оказался рядом с пьяным купальщиком.

«Логика очень простая: если человек выпивает и безобразничает в общественных местах, создает угрозу для собственной жизни, значит, рано или поздно сядет пьяным за руль и кого-нибудь убьет или покалечит», — доходчиво объяснил Дмитрий Курдесов.