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Популярные электрические способы передвижения
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Популярные электрические способы передвижения 

Вечерняя Москва 56 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
С ветерком прокатиться по аллеям парка теперь можно не только на велосипеде или роликах.
МОНОКОЛЕСО
Куда как более сложный в освоении прибор. Но и куда как более интересный. Так же как и в гироскутере, равновесие поддерживает гироскоп. Управляется наклоном тела. Имеет ручку для переноски, хотя это не всегда удобно — вес некоторых моделей достигает 30 килограммов, но это скорее исключение.
Особенности: размер колеса может быть разным: 12, 14, 16, 18, 22 дюйма. Могут разгоняться до 50 км/ч.
Цены начинаются от 20 тысяч рублей.
ГИРОСКУТЕР
Это такой сегвей для бедных. Шутка. Но технически очень на него похож. Чаще всего руля не имеет, да он и не нужен: при движении вперед-назад управляется точно так же наклонами туловища. Повороты осуществляются нажатием ног на платформу: жмете правой — гироскутер едет налево, левой — направо. Очень легки в освоении.
Особенности: гироскутеры компактны, весят 10–15 килограммов. Позволяют развивать скорость до 20 км/ч, но увлекаться не стоит — тормозов нет. Умеют подключаться к смартфонам: через специальную программу можно ограничивать скорость, регулировать чувствительность акселератора и отзывчивость на поворотах. Да что там, гироскутер даже музыку, закачанную в ваш телефон, умеет воспроизводить.
Цены начинается от 6 тысяч рублей и заканчивается где-то около 40, пользователи обычно выбирают экземпляры за 10–15 тысяч.
Единственная существенная проблема гироскутеров — нестабильное качество, и тут уж как повезет. Все без исключения гироскутеры, представленные на нашем рынке, произведены в Китае, как и все остальные участники нашего обзора.
На фото: 18 мая 2018 года. Итальянский предприниматель Винченцо Трани и мэр Москвы Сергей Собянин на открытии первого столичного пункта проката электросамокатов. Стоимость проката на час — 100 рублей, на день — 450 рублей. Но заряжать его вам придется самим!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Юрий Лешок, москвич:
— У меня офис на Китай-городе, и на машине там не очень-то удобно. Но от дома до работы несколько довольно больших участков, где приятно прогуляться пешком. И я решил ездить на метро, а эти расстояния преодолевать на электросамокате. Он легко складывается, никому не мешает, и в центре Москвы на нем ездить очень приятно. Он едет сам, и на работу ты приезжаешь не взмыленным, как после велосипеда. Зарядки хватает примерно километров на 15. Скорость — чуть больше 12 км/ч, мне более чем достаточно. Но если батарея сядет, самокат остается самокатом — толкайся и едь. Он у меня всего две недели, и я очень доволен.
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