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Названа причина столкновения сейнера и сухогруза в Керчи
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Названа причина столкновения сейнера и сухогруза в Керчи 

РИА Новости Крым 40 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости Крым. Керченская транспортная прокуратура провела проверку по факту столкновения рыболовецкого судна «Хорс» и сухогруза «Андор». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Столкновение произошло 5 марта около 00:20 часов.
Согласно данным, опубликованным Керченской транспортной прокуратурой, причиной произошедшего стала «несогласованность действий». В частности, капитан рыболовецкого судна «Хорс» (владелец «Югрыбтранс») при заходе в порт не согласовал действия с береговыми службами ("Росморпорт"), в свою очередь операторы службы не предприняли меры, чтобы наладить связь с судном. В итоге произошло столкновение «Хорса» и «Андора», не повлекшее утраты ими мореходных качеств.
"По результатам проверки Керченским транспортным прокурором в адрес руководителей Крымского филиала ФГУП «Росморпорт» и ООО «Югрыбтранс» внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствующих, а также привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении прокуратуры.
Столкновение судов «Хорс» и «Андор» произошло 5 марта текущего года. После него рыболовецкий сейнер проследовал в порт Керчь, а сухогруз стал на якорную стоянку в Керченском проливе.
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