В Мурманской области ветром снесло крышу только что отремонтированного дома

В городе Кировск на Юбилейной 7 в ночь на 30 мая ветер вскрыл крышу, которую буквально на днях отремонтировали по программе капремонта. Информация о происшествии появилась в группе https://vk.com/kirap51 социальной сети «Вконтакте».

Через пару часов после появления в интернете видео с развевающейся от ветра крышей было опубликовано фото с появившимся на крыше человеком. Оказывается, в ночное время и дождливую погоду на место происшествия были вызваны рабочие для устранения проблемы.

Сами жильцы отмечают также развалившееся крыльцо второго подъезда и оставленный после работ строителями мусор возле дома. По информации сообщества и комментирующих, капитальный ремонт дома продлился два года и стоил жильцам свыше семи миллионов, причем крыша обошлась почти что в пять из них. Фото: Irina Kiyanskaya