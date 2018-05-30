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В Мурманской области ветром снесло крышу только что отремонтированного дома
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В Мурманской области ветром снесло крышу только что отремонтированного дома 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В городе Кировск на Юбилейной 7 в ночь на 30 мая ветер вскрыл крышу, которую буквально на днях отремонтировали по программе капремонта. Информация о происшествии появилась в группе https://vk.com/kirap51 социальной сети «Вконтакте».
Через пару часов после появления в интернете видео с развевающейся от ветра крышей было опубликовано фото с появившимся на крыше человеком. Оказывается, в ночное время и дождливую погоду на место происшествия были вызваны рабочие для устранения проблемы.
Сами жильцы отмечают также развалившееся крыльцо второго подъезда и оставленный после работ строителями мусор возле дома. По информации сообщества и комментирующих, капитальный ремонт дома продлился два года и стоил жильцам свыше семи миллионов, причем крыша обошлась почти что в пять из них. Фото: Irina Kiyanskaya
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