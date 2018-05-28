Жителя Нальчика довели до слёз ямы на дорогах

Ямы на дорогах Нальчика довели до слёз горожанина, сообщают в местном сообществе в соцсетях.

Мужчина прислал фотографию огромной ямы на асфальте на улице Пушкина. Он пожаловался подписчикам, что порвал на этой дороге новые шины, и теперь ему обидно до слёз. Пользователь просил передать привет дорожникам в очень грубой форме. «Не надо ездить по Пушкина», — резюмировал администратор сообщества в Instagram.

Подписчики сообщества, как обычно, не могли обойти фото стороной. Они рассказали, что и на параллельных улицах ситуация с дорогами не лучше, чем на Пушкина. Автомобилисты негодуют из-за состояния асфальта и некачественного ремонта дорог, на который тратят немалые деньги налогоплательщиков. Один из комментаторов посоветовал пожаловаться в ГИБДД и оштрафовать ответственных за дорожное хозяйство лиц.

Публикация от KBR.TUT (@kbr.tut) 26 Май 2018 в 4:01 PDT