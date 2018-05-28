В Саратове разрушилась отремонтированная трасса

Дорога на Сокурский тракт снова находится в аварийном состоянии, несмотря на недавний ремонт.

Об этом в социальных сетях сообщили автолюбители, которые поразились ужасному состоянию трассы. Автомобильное полотно стало снова аварийно опасным.

Уточняется, что эта дорога ведет в объезд с Елшанки.

В частности, пользователь Андрей Панков сообщает, что дорога ремонтировалась полностью в 2017 году, но спустя неполный год от нее уже почти ничего не осталось.

Саратовцы прокомментировали эту новость так: «Тут федеральные трассы не могут сделать, а вы про город».

Фото: соцсети