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В Саратове разрушилась отремонтированная трасса
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В Саратове разрушилась отремонтированная трасса 

Новости Саратова 22 минуты назад
Фото: Новости Саратова
Дорога на Сокурский тракт снова находится в аварийном состоянии, несмотря на недавний ремонт.
Об этом в социальных сетях сообщили автолюбители, которые поразились ужасному состоянию трассы. Автомобильное полотно стало снова аварийно опасным.
Уточняется, что эта дорога ведет в объезд с Елшанки.
В частности, пользователь Андрей Панков сообщает, что дорога ремонтировалась полностью в 2017 году, но спустя неполный год от нее уже почти ничего не осталось.
Саратовцы прокомментировали эту новость так: «Тут федеральные трассы не могут сделать, а вы про город».
Фото: соцсети
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