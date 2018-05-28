Ещё
Финансовый маркетплейс упростит продажу полисов ОСАГО, считают в ЦБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Финансовый маркетплейс упростит продажу полисов ОСАГО, считают в ЦБ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Запуск финансового маркетплейса упростит продажу полисов ОСАГО для населения и сократит время на их оформление, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.
Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме одного окна получать необходимые финансовые услуги, должна появиться до конца 2018 года. Полный вариант маркетплейса будет включать в себя четыре продукта: вклады, корпоративные и государственные облигации и полисы ОСАГО.
По словам Швецова, в настоящее время на электронные полисы ОСАГО приходится примерно 20% всех продающихся полисов, однако сама процедура очень длительная, тяжелая, а оформление одного полиса занимает десятки минут. «И если я хочу выбрать для себя оптимальное предложение с точки зрения цены, мне нужно запросить несколько страховых компаний, и каждый запрос будет длиться несколько десятков минут», — отметил он, выступая на конференции «Финансовый супермаркет».
"Мы предполагаем, что выход на маркетплейс все это дело очень сильно упростит и снизит издержки времени для граждан и возможности для продажи страховыми компаниями. То есть, действительно ценовая конкуренция здесь возникнет, потому что качественная конкуренция по ОСАГО одинаковая для всех компаний", — заключил он.
РИА Новости: последние новости
В ГАИ не поступали предложения по экзаменам для велосипедистов Ульяновская область подписала с "Исузу Соллерс" контракт на 6 млрд рублей В Крыму рассказали, когда начнется стройка последнего участка "Тавриды"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра34
Полиция голыми руками ловила автоледи2
Седан «Кортежа» сфотографировали в московской пробке2
Для водителей без ОСАГО введут ежедневные штрафы1
Почему 92-й противопоказан современным моторам6
Видео
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
02:56
Полиция голыми руками ловила автоледи
ПДД Автоновости
04:38
BMW 325i Cabrio превратился в ванную на колесах
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение