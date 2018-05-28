Финансовый маркетплейс упростит продажу полисов ОСАГО, считают в ЦБ

Первая рабочая версия финансового маркетплейса, который позволит клиентам в режиме одного окна получать необходимые финансовые услуги, должна появиться до конца 2018 года. Полный вариант маркетплейса будет включать в себя четыре продукта: вклады, корпоративные и государственные облигации и полисы ОСАГО.

По словам Швецова, в настоящее время на электронные полисы ОСАГО приходится примерно 20% всех продающихся полисов, однако сама процедура очень длительная, тяжелая, а оформление одного полиса занимает десятки минут. «И если я хочу выбрать для себя оптимальное предложение с точки зрения цены, мне нужно запросить несколько страховых компаний, и каждый запрос будет длиться несколько десятков минут», — отметил он, выступая на конференции «Финансовый супермаркет».

"Мы предполагаем, что выход на маркетплейс все это дело очень сильно упростит и снизит издержки времени для граждан и возможности для продажи страховыми компаниями. То есть, действительно ценовая конкуренция здесь возникнет, потому что качественная конкуренция по ОСАГО одинаковая для всех компаний", — заключил он.