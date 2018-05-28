ЦБ: покупка электронных полисов ОСАГО станет проще после появления маркетплейса

"Сейчас порядка 20% полисов ОСАГО продается через интернет. Сама процедура длительная и тяжелая, занимает десятки минут. А если я хочу выбрать для себя оптимальное предложение с точки зрения цены, мне надо запросить несколько страховых компаний. Запрос будет длиться от нескольких десятков минут. Мы думаем, что выход на маркетплейс все это дело упростит и снизит издержки по времени", — заявил Швецов.

Возможность купить электронный ОСАГО у россиян появилась с 1 июля 2015 года, а с 1 января 2017 года продажа е-полисов стала обязательной для всех страховщиков ОСАГО.

В 2018 году через интернет оформляется около 40% от всех продаваемых полисов ОСАГО (согласно данным Российского союза автостраховщиков, 3,4 млн штук за первый квартал).