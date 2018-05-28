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ЦБ: покупка электронных полисов ОСАГО станет проще после появления маркетплейса
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ЦБ: покупка электронных полисов ОСАГО станет проще после появления маркетплейса 

ТАСС 21 минуту назад
МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Банк России прогнозирует упрощение процедуры покупки электронных полисов ОСАГО (е-ОСАГО) после запуска маркетплейса, над созданием которого регулятор работает с участниками рынка. Об этом заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на конференции «Финансовый супермаркет», организованной газетой «Коммерсантъ».
"Сейчас порядка 20% полисов ОСАГО продается через интернет. Сама процедура длительная и тяжелая, занимает десятки минут. А если я хочу выбрать для себя оптимальное предложение с точки зрения цены, мне надо запросить несколько страховых компаний. Запрос будет длиться от нескольких десятков минут. Мы думаем, что выход на маркетплейс все это дело упростит и снизит издержки по времени", — заявил Швецов.
Возможность купить электронный ОСАГО у россиян появилась с 1 июля 2015 года, а с 1 января 2017 года продажа е-полисов стала обязательной для всех страховщиков ОСАГО.
В 2018 году через интернет оформляется около 40% от всех продаваемых полисов ОСАГО (согласно данным Российского союза автостраховщиков, 3,4 млн штук за первый квартал).
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