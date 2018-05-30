ЦБ решит проблему мотоциклистов с ОСАГО

Регулятор проверит жалобы владельцев мотоциклов на трудности при покупке полисов обязательного страхования.

Банк России объявил о начале проверки страховых компаний на предмет сложностей с оформлением ОСАГО, сообщает РИА «Новости»

"Статистика показывает, что именно по мотоциклистам тариф даже должен быть снижен, — заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин . — Одновременно с этим мы выяснили, что у ряда крупных компаний непросто купить полис ОСАГО именно для мотоциклистов. Вот с чем это связано мы пытаемся сейчас разобраться".

Напомним, в апреле появилась информация о массовых отказах в оформлении полиса ОСАГО мотоциклистам, причем повсеместно, а не только в «токсичных» регионах. В РСА тогда напомнили, что страховщик не вправе отказать в заключение договора.