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ЦБ решит проблему мотоциклистов с ОСАГО
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ЦБ решит проблему мотоциклистов с ОСАГО 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Регулятор проверит жалобы владельцев мотоциклов на трудности при покупке полисов обязательного страхования.
Банк России объявил о начале проверки страховых компаний на предмет сложностей с оформлением ОСАГО, сообщает РИА «Новости».
"Статистика показывает, что именно по мотоциклистам тариф даже должен быть снижен, — заявил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. — Одновременно с этим мы выяснили, что у ряда крупных компаний непросто купить полис ОСАГО именно для мотоциклистов. Вот с чем это связано мы пытаемся сейчас разобраться".
Напомним, в апреле появилась информация о массовых отказах в оформлении полиса ОСАГО мотоциклистам, причем повсеместно, а не только в «токсичных» регионах. В РСА тогда напомнили, что страховщик не вправе отказать в заключение договора.
Фото: РИА «Новости» / Максим Блинов
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