Защитные сооружения и транспортные средства проверили в Таганском районе

В Таганском районе организовали ряд проверок защитных сооружений и транспортных средств. Последний осмотр территории прошел 25 мая.

— В ходе проверки наши сотрудники обнаружили два брошенных автомобиля. После этого мы распорядились об эвакуации машин на специальную стоянку, — поделились в управе района.

Жители активно помогают в этом процессе и подают соответствующие обращения.

Отметим, что меры по контролю за оставленными транспортными средствами усилены в рамках обеспечения антитеррористической безопасности в преддверии праздников, связанных с окончанием учебного года, и из-за грядущего Чемпионата мира по футболу — 2018.