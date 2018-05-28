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Защитные сооружения и транспортные средства проверили в Таганском районе
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Защитные сооружения и транспортные средства проверили в Таганском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 13 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Таганском районе организовали ряд проверок защитных сооружений и транспортных средств. Последний осмотр территории прошел 25 мая.
— В ходе проверки наши сотрудники обнаружили два брошенных автомобиля. После этого мы распорядились об эвакуации машин на специальную стоянку, — поделились в управе района.
Жители активно помогают в этом процессе и подают соответствующие обращения.
Отметим, что меры по контролю за оставленными транспортными средствами усилены в рамках обеспечения антитеррористической безопасности в преддверии праздников, связанных с окончанием учебного года, и из-за грядущего Чемпионата мира по футболу — 2018.
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