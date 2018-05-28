Открыто движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово–Тумботино–Горохове

фото из архива редакцииОткрыто движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово–Тумботино–ГороховеОткрыто движение по наплавному мосту через реку Оку на автомобильной дороге Павлово–Тумботино–Гороховец в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Как сообщили в управлении, в настоящее время в полном объеме завершены монтажные работы наплавного моста, который соединяет город Павлово и рабочий поселок Тумботино. По данным главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, переправа длиной 323,4 м будет работать круглосуточно весь весенне-летне-осенний период до ледостава. На мосту предусмотрена пешеходная дорожка шириной — 1,2 м. Ширина проезжей части — 6,84 м. грузоподъемность моста составляет не более 21 тонны.