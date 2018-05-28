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Открыто движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово–Тумботино–Горохове
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Открыто движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово–Тумботино–Горохове 

Нижегородская правда 14 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииОткрыто движение по наплавному мосту через Оку на автодороге Павлово–Тумботино–ГороховеОткрыто движение по наплавному мосту через реку Оку на автомобильной дороге Павлово–Тумботино–Гороховец в Павловском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
Как сообщили в управлении, в настоящее время в полном объеме завершены монтажные работы наплавного моста, который соединяет город Павлово и рабочий поселок Тумботино. По данным главного управления автомобильных дорог Нижегородской области, переправа длиной 323,4 м будет работать круглосуточно весь весенне-летне-осенний период до ледостава. На мосту предусмотрена пешеходная дорожка шириной — 1,2 м. Ширина проезжей части — 6,84 м. грузоподъемность моста составляет не более 21 тонны.
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