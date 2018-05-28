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В Казани напали на «Мисс Татарстан-2006»
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В Казани напали на «Мисс Татарстан-2006» 

Казанский Портал 16 минут назад
В Казани произошло нападение на 29-летнюю Викторию Буянцеву — обладательницу титула «Мисс Татарстан» в далеком 2006 году. Она уверена, что ее хотели ограбить.
Неприятный инцидент произошел поздно вечером 23 мая. Девушка вышла погулять вместе с мамой. Когда они проходили мимо дома №11 по улице Меридианной, на них напали трое молодых парней.
«Один из них схватил меня за руку, в которой я держала мобильный телефон, и начал его вырывать, другой рвал с плеча мою сумку, а третий держал маму, чтобы она не могла помочь мне отбиться. Я вцепилась в свои вещи, в итоге мне заломили руку за спину и повалили на асфальт. Мы с мамой кричали «Помогите!», к нам подбежали несколько прохожих. И тут я слышу, как грабители говорят собравшимся людям, что они из полиции и здесь происходит задержание. Маму отпустили, а меня продолжали удерживать», — рассказала девушка «Вечерней Казани».
Викторию Буянцеву доставили в отдел полиции. Ей объяснили, что ее подозревают в распространении наркотиков. Правоохранители утверждали, что Буянцева занимается «закладками» — оставляет запрещенные вещества в условленных местах.
«Я и слова-то такого до этого вечера не знала — «закладка», — говорит «Мисс Татарстан-2006». Она написала заявление в полицию с просьбой разобраться в случившемся. Проводится служебная проверка.
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