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Администрация Волгограда заплатит больше миллиона за попавший в яму BMW
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Администрация Волгограда заплатит больше миллиона за попавший в яму BMW 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Больше миллиона рублей заплатит из бюджета департамент городского хозяйства администрации Волгограда владельцам BMW 520D, попавшим два года назад в выбоину на улице Дегтярева в Тракторозаводском районе.
— 27 марта 2016 года принадлежащий ООО «Торговый дом „Альфа“» BMW 520D попал в выбоину на улице Дегтярева, напротив дома 43 и получил значительные механические повреждения, — сообщили V1.ru в арбитражном суде Волгоградской области. — По заключению независимого эксперта восстановление машины обошлось в 1 208 200 рублей. А утрату товарной стоимости автомобиля специалист оценил в 96 500 рублей.
Считая, что виновными в появлении огромной выбоины на улице Дегтярева и, соответственно, в дорожно-транспортном происшествии являются МУП «Северное», МБУ «Северное», администрация Волгограда и департамент городского хозяйства администрации Волгограда, владельцы машины — ООО «Торговый дом „Альфа“» — подали на них в суд.
— Суд пришел к выводу, что МУП и МБУ «Северное» не могут отвечать за выбоины, так как на них не возлагается ответственность за содержание автомобильных дорог, — рассказали в суде. — То, что администрацией города заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту дорог Волгограда, подтверждает лишь освоение выделенных денег. А наличие выбоин и ям на улице Дегтярева, напротив, прямо свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля со стороны администрации.
Заключение эксперта о причиненном автомобилю ущербе суд признал и взыскал с департамента городского хозяйства администрации Волгограда за счет городского бюджета 1 331 614 рублей. Попытки мэрии обжаловать решение волгоградского арбитража в апелляционной инстанции в Саратове и кассационном суде Казани не удались.
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