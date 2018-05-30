Жители Псковской области запаяли качели после смерти восьмилетнего мальчика

В Великих Луках (Псковская область) большую часть дворовых качелей запаяли местные жители. «Безопасная модернизация» связана с несчастным случаем, который произошел несколько недель назад. Восьмилетний школьник получил фатальную травму, просунув голову меж качельных балок. Об этом сообщила «Экспресс‐газета».

В соцсетях появились фотографии «модернизированных» качелей. Они больше походят на скамейки. Местной детворе остается только лазать по ним, а не кататься.

Пресс-служба городской администрации подчеркнула, что эта переделка — не чиновничья прихоть, а решение местных жителей после смерти мальчика.

23 мая в Санкт‐Петербурге годовалая девочка выпила капли от насморка. Ее госпитализировали с отравлением в состоянии средней степени тяжести.