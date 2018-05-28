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В Верхнем Тагиле умерла 11-летняя девочка — возможно, у неё был инсульт
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В Верхнем Тагиле умерла 11-летняя девочка — возможно, у неё был инсульт 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Вчера в Верхнем Тагиле по неизвестной причине умерла 11-летняя школьница.
— Министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым была назначена проверка по данному случаю. Сейчас проводятся диагностические исследования, и по результатам вскрытия мы сможем понять, что там произошло. В Верхний Тагил выехала «Медицина катастроф». Девочка была нетранспортабельна в момент, когда требовалась госпитализация», — прокомментировал представитель Минздрава области Константин Шестаков.
В Верхний Тагил выезжал министр здравоохранения Андрей Цветков. Назначена комиссионная проверка. Причины смерти ребёнка выясняются: среди версий причин смерти есть инсульт, но много и других предположений, отметили в Минздраве.
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