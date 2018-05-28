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Двери вместо форточек: маршрутка Ростова снова в центре скандала
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Двери вместо форточек: маршрутка Ростова снова в центре скандала 

Деловое сообщество 2 часа назад
Пассажиры маршрута №40 могут стать круче Тома Круза. Потому что вываливаться из общественного транспорта им придется прямо на полном ходу и под колеса других автомобилей. Причина тому — неисправная дверь в салоне маршрутки.
«Маршрутка № 40 с неисправной дверь. В любой момент пассажиры могут выпасть прямо на дорогу. Почему на маршруты выпускают неисправный транспорт?» — пишет Алиса Быкова. Видео опасной поездки девушка опубликовала в социальных сетях.
Ростовчане отнесли к поломке с юмором, старые и разваленные маршрутки уже давно никого не удивляют. «На поворотах весело наверно», «Обдув салона» — такого типа комментарии пестрят под видео.
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