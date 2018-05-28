Двери вместо форточек: маршрутка Ростова снова в центре скандала

Пассажиры маршрута №40 могут стать круче Тома Круза . Потому что вываливаться из общественного транспорта им придется прямо на полном ходу и под колеса других автомобилей. Причина тому — неисправная дверь в салоне маршрутки.

«Маршрутка № 40 с неисправной дверь. В любой момент пассажиры могут выпасть прямо на дорогу. Почему на маршруты выпускают неисправный транспорт?» — пишет Алиса Быкова. Видео опасной поездки девушка опубликовала в социальных сетях.

Ростовчане отнесли к поломке с юмором, старые и разваленные маршрутки уже давно никого не удивляют. «На поворотах весело наверно», «Обдув салона» — такого типа комментарии пестрят под видео.