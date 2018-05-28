Неизвестный внедорожник ЗАЗ, от которого отказались, а зря

В некоторых сферах жизнедеятельности инициатива является наказуемым деянием или ведущим к потере времени. Данный сценарий, увы, вспоминается в случае с экспериментальными сельскими тружениками ЗАЗ-970/971.

За период с конца пятидесятых по вторую половину шестидесятых Советский Союз получил полноприводный микроавтобус УАЗ-450, он же «буханка» и довольно интересный спартанский внедорожник ЛуАЗ-969. Мог появиться еще один автомобиль, идеально подходящий для сельской работы. Разрабатывал его ЗАЗ , который в массовом сознании ассоциируется с заднемоторной малолитражкой, а никак не с вездеходами.

Создание малотоннажного грузовичка 970 и однообъемника 971, в том числе в полноприводном исполнении, было инициировано никак не высшим руководством автомобильной промышленности, а главным конструктором предприятия Юрием Наумовичем Сорочкиным. К началу шестидесятых годов на «Коммунаре», как в то время назывался завод, разработали семейство экспериментальных тружеников, получившихся довольно своеобразными в плане компоновки. Обкатав заднемоторную компоновку на «горбатом» ЗАЗ-965 и готовя к производству «ушастый» ЗАЗ-966, инженеры приладил к опытным моделям V-образный четырехцилиндровый двигатель объемом 0,9 л, разместив его сзади. Был бы агрегат оппозитный как на заднемоторном Volkswagen Type 2 и полезный объем не пострадал бы. Но в нашем, советском случае имел место «горб», который съедал часть пространства.

Положительных сторон, впрочем, хватало. В их числе была повышенная проходимость, обеспечиваемая легкость вкупе с высоким дорожным просветом и полным приводом на некоторых версиях. Вообще вариаций предусматривалось немало. В их числе был грузовичок, способный брать на борт до 400 кг груза, а также фургон, семиместный пассажирский вариант и упрощенный, а позже и нарочито спартанский автомобиль с мягким складным верхом в сельскохозяйственном и армейском исполнении. Если говорить о последнем, то это настоящий советский кей-кар длиной 3400 мм, колесной базой в 2100 мм, шириной в 1500 м и высотой, равной 1600 мм. Масса — 750 кг. Передняя подвеска независимая торсионная, а задняя пружинная. Максимальная скорость — 70 км/ч.

Согласно сведениям, имеющимся в открытом доступе, экспериментальные образцы показали полярные качества — практичность с одной стороны и ненадежность с другой. До конвейера они так и не добрались: свою роль сыграло отсутствие необходимых ресурсов у «Коммунара» для серийного производство. А ведь необходимость в подобной технике не вызывала сомнений — утилитарникам всегда нашлась бы работа на селе…

Тем не менее, ЗАЗ помог реализовать концепцию внедорожника для народного потребления, над которой с конца пятидесятых работали в НАМИ. На одном из этапов подключились инженеры предприятия и на свет появился экспериментальный ЗАЗ-969 — первый советский переднеприводник (вариант ЗАЗ-969В), унифицированный с ЗАЗ-966.

Его сходство с ЛуАЗ-969 не случайно — производство на «Коммунаре» не удалось организовать и проект передали в Луцк, где в свою очередь внесли изменения.