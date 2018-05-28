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Завершен ремонт дороги Зяблицы — Тенино
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Завершен ремонт дороги Зяблицы — Тенино 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
Завершены работы по ремонту и восстановлению автомобильной дороги Зяблицы — Тенино. Она обеспечивает транспортную связь почти десятка населенных пунктов. Кроме личных автомобилей здесь ездят школьный автобус, машины экстренных служб, производится подвоз продуктов, газовых баллонов.
— Объект отремонтирован по поручению губернатора Дмитрия Миронова, к которому обратились жители восьми населенных пунктов Ивняковского сельского поселения Ярославского района, — рассказал генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. — Эта дорога обеспечивает проезд в детский сад, больницу, на почту и к другим социально значимым объектам. В ходе работ было заменено асфальтовое покрытие на участке протяженностью 420 метров в районе деревни Зяблицы. Также произведен холодный ресайклинг песчано-щебеночной смеси на участке длиной 5,3 километра до деревни Тенино. Применение современной технологии позволило провести восстановление и ремонт дороги в кратчайшие сроки, улучшив ее качество. Все работы мы завершили за две недели.
Для сохранности дороги были установлены знаки, запрещающие сквозной проезд грузового транспортного средства.
— Администрация, педагогический коллектив и родители очень благодарны главе региона за такую помощь, — подчеркнула директор Сарафоновской средней общеобразовательной школы Светлана Козловская. — Улучшились условия подвоза детей. Сейчас вопросы безопасности полностью сняты. Дорога в отличном состоянии.
Местные жители также позитивно оценивают проведенный ремонт дороги.
— Сколько здесь живу, дорогу не ремонтировали ни разу — лет 20 точно. По ней часто ездили грузовики, которые возили глину с карьеров, они ее очень быстро привели в негодное состояние. У нас раньше машины постоянно ломались, теперь будем намного реже их чинить, — поделился местный житель Николай Прибылов.
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