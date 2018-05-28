Исправность общественного транспорта отследят удалённо

Перевозчики больше не смогут задним числом заполнять журналы о техническом состоянии транспорта: Минтранс предлагает собирать все данные о проведении предрейсового техосмотра в ГАИС «Контроль технического состояния». Корректировать записи в электронной базе невозможно, подчёркивают в ведомстве. Проект закона, предусматривающий внедрение электронной базы данных, был опубликован 28 мая на портале нормативно-правовых актов.

Согласно документу, для всех компаний (юрлиц и ИП), которые занимаются пассажирскими перевозками, передача сведений о техосмотрах в государственную базу данных будет обязательной. Вступление закона в силу планируется через год после его официального опубликования. Предполагается, что за это время перевозчики успеют подготовиться к работе по новому порядку.

В ГАИС «Контроль технического состояния» нужно будет указывать:

Марку и модель транспортного средства, год выпуска и госномер. Имя водителя и контролёра, который провёл предрейсовый техосмотр. Адрес, по которому проводился техосмотр, а также дату и время. Показания одометра на момент осмотра. Отметку о том, прошёл или не прошёл данный транспорт контроль технического состояния.

Как отмечается в пояснительной записке, система не позволит корректировать внесённые сведения. Это исключит попытки перевозчиков прикрывать свои недоработки задним числом, отметил в комментарии « Парламентской газете » заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько.related_article=145174]

Минпромторгу и Минздраву. «Внедрение единой базы позволит систематизировать информацию о техосмотрах, чтобы всем было понятно, когда и какое транспортное средство проходило контроль, кто его проводил и так далее. Всё будет понятно и прозрачно», — отметил депутат. По словам Сергея Бидонько, нововведения помогут главной задаче — повышению безопасности на российских дорогах. [ Разработка ГАИС «Контроль технического состояния», а также аналогичной базы по медицинскому контролю водителей ведётся по поручению Президента России Владимира Путина , которое он дал в прошлом году Минтрансу, МВД

Как следует из пояснительной записки, сама программа будет создаваться в 2019-2020 годах. Именно в этот период планируется выделить деньги на её создание — по 46,5 миллиона рублей в год. Средства будут направлены из федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 — 2020 годах», то есть дополнительных расходов бюджет не понесёт, отмечают в Минтрансе.

Ранее, в конце марта, Минтранс опубликовал проект новых правил проведения технического осмотра общественного транспорта перед рейсом или сменой. Он включает проверку исправности тормозной системы, рулевого управления, стеклоомывателей, колёс и шин, звукового сигнала и прочего. Без прохождения этого осмотра выход транспорта на маршрут не допускается. Новый порядок предусматривает установление не только предрейсового, но и предсменного контроля машин. Также появятся требования по ведению журнала регистрации результатов техосмотра на бумажном и электронном носителях, чего ранее не было предусмотрено для перевозчиков.