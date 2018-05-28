Деньги на ветер: владелец «Приоры» тысячу раз пожалел об установке пластиковых крыльев

Перед вами пример того, как задача с одним неизвестным — будет круто или нет — становится настоящей головной болью.

Владелец универсала Lada Priora Андрей Рублев (AHDRYHA) из Минска заказал пластиковые крылья российского производства с вырезами, словно у какого-нибудь спорткара, но насладиться агрессивной внешностью авто не удалось.

Крылья пришлось устанавливать с помощью дрели и болгарки, потратив на процесс огромное количество времени. А когда, наконец, Priora ощетинилась акульими жабрами, глазам парня предстали… волны. Но не девятый вал как у Айвазовского, а волны на крыльях. В итоге «тюнинг-кит» был снят с автомобиля и теперь валяется в гараже без надобности. Какова мораль сей басни? Лучше любуйтесь морскими волнами.

Фото: Андрей Рублев/Drive2.ru