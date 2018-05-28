Певца Сергея Челобанова задержали пьяным за рулем «Кадиллака»

Иномарку с московскими номерами стражи порядка остановили около семи часов вечера в минувшее воскресенье, 27 мая, в районе дома №31 по улице Свердлова. Запах алкоголя и дерзкое поведение некогда блиставшего на сцене нарушителя поставили крест на самой возможности мирного урегулирования.

"Ты без меня ее все равно не заведешь!" — кричал инспекторам раздосадованный Челобанов (информацию о том, что это был именно он, «Четвертой власти» подтвердил источник в правоохранительных органах ).

После короткого «выступления» певец вернулся на место и согласился пройти медосвидетельствование, лишь подтвердившее догадки полицейских. Теперь 56-летнему артисту, которого в 2013 году ловили в Балакове пьяным за рулем, грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Его Cadillac эвакуатор увез на штрафстоянку.

Как оказалось, пятью часами ранее в тот же день Челобанов повредил ограждение детской площадки, когда парковался во дворе дома 54 по улице Свердлова.

Для Челобанова Балаково родной город, здесь он родился и вырос, сюда же в 1991 году приезжал вместе с Пугачевой, которую познакомил с родителями. Спустя три года пара рассталась, а сценическая карьера певца фактически сошла на нет.