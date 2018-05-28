Суровые состязания мастеров автобронетанковой техники прошли в Острогожске 

Это финальный тур перед международными Армейскими играми. В Воронежской области прошёл Всероссийский этап конкурса автобронетанковой техники. Это финальный тур перед международными Армейскими играми. Своё мастерство демонстрировали 14 команд военных автомобилистов. Тяжёлой техникой, кажется, управляют легко. Вместо ставшего уже традиционным вальса военной техники, в этом году соревнования открыл заезд на «Волгах». Упражнения — почти те же, что и для крупногабаритных машин. Рядовой Кирилл Комаров перед стартом проверяет исправность машины.
— На полигоне всё то же самое тренировали, отрабатывали изо дня в день. В основном, на восьмёрке тренировались, потому что на ней всегда больше замечаний идёт и габаритный коридор, а так все остальные упражнения обычные. Езжу нормально, быстро. Не люблю тихонько ездить. Нужно всегда адреналина побольше хапнуть, — признался участник всеармейского конкурса АрМИ-2018 Кирилл Комаров. А вот водители крупных машин в этом году, видимо, решили сменить тактику. Раньше, рассказывают, ездили более дерзко, но и штрафных баллов получали больше. В среднем, дистанцию проходят на минуту дольше, чем на прошлых соревнованиях. Самым сложным оказалось преодолеть противотанковый ров. Наблюдать, как многотонные машины несутся «восьмёркой» или по «косогору» — захватывающее зрелище. Здесь проверяют нервы, пожалуй, не только водителей, но и зрителей.
— Уникальность сегодняшнего этапа состоит в том, что очень высоко-подготовленные прибыли водители. До этого они отработали, прошли, выстояли 3 этапа подготовки в своих округах, видах, родах, частях центрального подчинения. Все водители, которые прибыли сюда, это уникальные военные автомобилисты, это штучный товар, — отметил начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны РФ Александр Шевченко. Отдельное испытание проходят капитаны команд. Заезды на УАЗах — по пересечённой местности: тут грязь, песок, крутые повороты и конкуренция, которая год от года всё жёстче. — Дистанция прохождения — 3 километра, и у нас места уже отделяли здесь сотые секунды. То есть, люди проходят секунду в секунду, настолько плотно и одинаково подготовлены водители, — пояснил главный судья всеармейского конкурса АрМИ-2018 Дмитрий Настоящий. Самым ожидаемым и захватывающим этапом остаётся прохождение водных преград. Уровень воды в бассейне — более 1,5 метров, она заливается даже в кабину. Управлять машиной в таких условиях гораздо сложнее.
Зрители выдохнули, а водитель расплакалась. Елена Васечкина признаётся: в том, что сделать это ей будет под силу, она сомневалась. — Она просто чуть не врезалась в стену, она прошла буквально в сантиметре от стены. Машина большая очень, места мало для разворота. И как бы левая стена хочется, чтобы подвинулась. Был высший пилотаж, — поделились впечатлениями участницы всеармейского конкурса АрМИ-2018 Елена Васечкина и Ирина Балыгина. В этом году, кстати, женщины впервые участвуют в командном зачёте. Их всего четверо и поблажек не предусмотрено, уверяют судьи. Вся бронетехника, представленная здесь, участвует в «Армейских играх». Образцы стоят на вооружении нашей армии, и на этих же машинах победители Всероссийских соревнований будут защищать честь страны на международном этапе, который пройдет уже в этом июле. В сборную России войдут в основном представители Острогожской воинской части — их водители выиграли почти все заезды. Также туда попадут представители западного и южного военных округов, занявшие первые места на этапе гонки капитанов и вождения автомобилей ГАЗ. Соперниками россиян в этом году станут военные из Венесуэлы, Египта и Китая. Анна Авдеева, Константин Кохаров