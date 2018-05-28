Восьмилетний мальчик утонул в реке в Орехово-Зуевском районе 

Следствие устанавливает обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика в реке в Орехово-Зуевском районе, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«В правоохранительные органы 25 мая обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее восьмилетний сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.
На берегу реки Нерская в Куровском была обнаружена одежда, принадлежащая мальчику. Поисковые мероприятия на прилегающей акватории реки с участием водолаза велись с 26 мая. В результате поисков 28 мая ребенок был найден мертвым на берегу реки», — сказала О. Врадий.
В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка для установления причины смерти.