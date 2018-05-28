Восьмилетний мальчик утонул в реке в Орехово-Зуевском районе

«В правоохранительные органы 25 мая обратилась местная жительница с заявлением о том, что ее восьмилетний сын ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. По данному факту организовано проведение доследственной проверки.

На берегу реки Нерская в Куровском была обнаружена одежда, принадлежащая мальчику. Поисковые мероприятия на прилегающей акватории реки с участием водолаза велись с 26 мая. В результате поисков 28 мая ребенок был найден мертвым на берегу реки», — сказала О. Врадий.

В рамках проверки назначено проведение судебно-медицинской экспертизы тела погибшего ребенка для установления причины смерти.