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В Подмосковье к осени по проекту «Быстрые решения» перестроят 187 перекрестков
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В Подмосковье к осени по проекту «Быстрые решения» перестроят 187 перекрестков 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
В рамках проекта «Быстрые решения», направленного на улучшение ситуации на проблемных перекрестках, к 1 сентября 2018 года в Подмосковье планируют перестроить 187 перекрестков, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.
В Мособлдуме прошло заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации с участием представителей министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Среди обсуждаемых вопросов — областной проект «Быстрые решения», который уже реализуется в Подмосковье и включает меры по улучшению ситуации на проблемных перекрестках.
«Быстрые решения» должны будут решить эту проблему — запланировано переустройство 187 объектов. Из них 136 принадлежат региональной сети, а еще 51 принадлежат муниципалитетам. Все их планируется оборудовать поворотным «карманом». Кроме того, используются другие мероприятия для ликвидации пробок или минимизации заторов, такие как организация кругового движения и устройство разгонных полос на перекрёстках», — отмечается в сообщении.
Проект будет реализован в 40 муниципальных образованиях. В список вошли Сергиево-Посадский, Воскресенский, Ногинский, Щелковский, Одинцовский, Ленинский, Пушкинский, Раменский, Солнечногорский, Талдомский районы, городские округа Клин, Красногорск, Чехов, Павловский Посад, Луховицы, Дмитров, Можайск, Истра, Рузский, Ивантеевка, Балашиха, Домодедово, Люберцы, Мытищи, Серпухов, Ступино, Шатура, Орехово-Зуево, Химки, Подольск, Королев, Лобня, Лосино-Петровский, Долгопрудный, Жуковский, Дзержинский, Шаховская, Егорьевск, Коломна, Кашира.
По данным представителя Минтранса Московской области, в результате реализации проекта 1,5 миллиона жителей Подмосковья сократят время нахождения в пробке на полчаса. Реализовать проект планируется к 1 сентября 2018 года.
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