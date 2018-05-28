В Подмосковье перестроят почти 200 перекрестков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости . Почти 200 перекрестков перестроят в Подмосковье до 1 сентября 2018 года по проекту «Быстрые решения» для ликвидации пробок, сообщила в понедельник пресс-служба Мособлдумы.

"187 перекрёстков будут перестроены по проекту «Быстрые решения» в Московской области. Из них 136 принадлежат региональной сети, а ещё 51 принадлежат муниципалитетам. Все их планируется оборудовать поворотным «карманом». Кроме того, используются другие мероприятия для ликвидации пробок или минимизации заторов, такие как организация кругового движения и устройство разгонных полос на перекрёстках", — говорится в сообщении.

Областной проект «Быстрые решения» уже реализуется в Подмосковье — это мероприятия по улучшению ситуации на проблемных перекрёстках. В него попадают те объекты, где отсутствует поворотный ряд, из-за чего автомобили вынуждены делить одну полосу как для поворота, так и для продолжения движения прямо, пояснили в пресс-службе.

Предполагается, что в результате реализации проекта 1,5 миллиона жителей Подмосковья сократят время нахождения в пробке на 30 минут.

Проект будет реализован в 40 муниципальных образованиях. В список вошли следующие районы: Сергиев-Посадский, Воскресенский, Ногинский, Щелковский, Клинский, Одинцовский, Красногорский, Ленинский, Чеховский, Пушкинский, Павлово-Посадский, Луховицкий, Дмитровский, Раменский, Можайский, Истринский, Солнечногорский, Талдомский, Рузский; а также городские округа: Ивантеевка, Балашиха, Домодедово, Люберцы, Мытищи, Серпухов, Ступинский, Шатура, Орехово-Зуево, Химки, Подольск, Королев, Лобня, Лосино — Петровский, Долгопрудный, Жуковский, Дзержинский, Шаховская, Егорьевск, Коломна, Кашира, уточнили в пресс-службе.